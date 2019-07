Avengers: Endgame succesvolste bioscoopfilm

De film Avengers: Endgame is sinds zondag de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. De laatste Avengers-film heeft na dit weekend wereldwijd in totaal ruim 2,790 miljard dollar in het laatje gebracht, maakte database Box Office Mojo bekend. Daarmee neemt het de eerste plaats over van Avatar. Die film uit 2009 bracht 2,789 miljard dollar op.

Avengers: Endgame had na één week in mei wereldwijd al meer dan 1,5 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro) opgebracht. In de race om het record van Avatar te breken, bracht Marvel vorige maand een ‘nieuwe’ versie uit van Endgame, waarin extra materiaal is opgenomen.

De top tien van meest succesvolle films ooit bestaat voor de helft uit films die door Disney zijn geproduceerd. Naast Avengers: Endgame deden ook Star Wars: The Force Awakens (4e), Avengers: Infinity War (5e), Marvel’s The Avengers (7e), Avengers: Age of Ultron (9e) en Black Panther (10e) het goed bij de box office.