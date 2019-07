Zwarte Cross met zwarte rouwrand

De Zwarte Cross beleefde dit jaar een editie met een zwarte rouwrand. Het overlijden van een 18-jarige bezoeker op de camping maakte veel indruk op de organisatie en de bezoekers van het populaire festival in het oosten van het land.

Zondag stond de Zwarte Cross uitgebreid stil bij de tragische gebeurtenis. Op de crossbaan maakten familie en vrienden een rouwronde voor de jongen uit het dorpje Vragender, van wie de doodsoorzaak nog niet bekend is. Tijdens het optreden van de Motorband in de megatent hielden de festivalbezoekers aan het einde van de middag een moment van stilte van hem.

“Dit waren twee zeer indrukwekkende momenten. Iedereen leefde mee. Het heeft zeker een stempel op het festival gedrukt. Maar de sfeer bleef wel heel goed. We maken dit festival met de bezoekers en dit hebben we ook echt met elkaar gedaan”, aldus een woordvoerder van de organisatie. “In de festivalkrant hebben we zondag daarom ook een uitgebreid dankwoord geplaatst om iedereen hiervoor te bedanken.”

Met 220.000 bezoekers was het festival opnieuw uitverkocht. Naast het overlijden van de bezoeker zijn er volgens de organisatie verder geen grote dingen misgegaan. Er werd dit jaar gecontroleerd op niet roken in de tenten. Daar was veel begrip voor en er zijn zover bekend geen boetes voor uitgedeeld.