Ringo Starr viert 80e verjaardag met virtueel feestje

Ringo Starr, de drummer van The Beatles is dinsdag tachtig jaar geworden. Sinds 2008 viert hij zijn verjaardag met een muzikaal feest in het bijzijn van vrienden, bevriende muzikanten en honderden fans. Daarbij zamelt hij ook geld in voor goede doelen.

Ook dit jaar kijkt hij uit naar zijn verjaardag, zegt de vitale Ringo Starr tegen de BBC. “De opzet is dit jaar vanwege de coronacrisis wel anders dan gebruikelijk natuurlijk, maar we gaan er op afstand gewoon weer een Peace & Love-feest van maken”, belooft hij.

Dit jaar geeft hij een virtueel liefdadigheidsconcert op YouTube. In Ringo’s Big Birthday Show krijgt hij gezelschap van Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper, Sheryl Crow, Gary Clark Jr. en Sheila E. De opbrengst van het optreden gaat naar Black Lives Matter, The David Lynch Foundation, MusiCares en WaterAid.

“Ik heb een aantal van mijn vrienden gevraagd om me beelden te sturen van een show die ze hebben gedaan en ik gebruik een aantal van de mijne van mijn band van vorig jaar. Uiteraard zal ik het geheel presenteren,” belooft Starr.

Het event begint in de nacht van dinsdag op woensdag om 02.00 uur.