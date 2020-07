Rutger Bregmans De meeste mensen deugen onverminderd populair

Het boek De meeste mensen deugen doet het nog altijd goed in de Bestseller 60. Hij staat nu in totaal 44 weken in de boekenlijst, en op drie weken na stond het boek in 2020 in de top 10. Deze week ontving schrijver Rutger Bregman nog het Gouden Boek, omdat het sinds het verschijnen in 2019 meer dan 200.000 keer is verkocht.

Op plek 1 in de lijst deze week staat net als vorige week de biografie over oud-voetballer Wesley Sneijder, geschreven door Kees Jansma. In de top drie staan verder Bonuskind van Saskia Noort en Uit het leven van een hond van Sander Kollaard.

De Britse schrijfster Lucinda Riley staat nog steeds met elf verschillende titels in de Bestseller 60.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Kees Jansma – Sneijder

2. (7) Saskia Noort – Bonuskind

3. (3) Sander Kollaard – Uit het leven van een hond

4. (4) Charlotte Dematons – Alfabet

5. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (5) Karin Slaughter – Verzwegen

7. (2) Marc de Hond – Licht in de tunnel

8. (11) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

9. (10) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

10. (12) Lucinda Riley – De zeven zussen. Zon.