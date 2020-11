Australisch onderzoek naar mediamacht Rupert Murdoch

Australië gaat een onderzoek instellen naar mediadiversiteit, volgend op een massaal ondertekende onlinepetitie waarin het veronderstelde “mediamonopolie” van Rupert Murdoch aan de kaak wordt gesteld. De Australische Senaat heeft unaniem ingestemd met een motie van de groene politica Sarah Hanson-Young om een onderzoek in te stellen. De regering heeft zich niet verzet.

De petitie, een maand geleden gelanceerd door de sociaaldemocratische oud-premier Kevin Rudd, kreeg ruim een half miljoen handtekeningen, een record in de geschiedenis van het Australische parlement.

Media in eigendom van Murdoch wordt verweten ten gunste van de conservatieve Australische regering te berichten. Diens imperium heeft een groot deel van de Britse en Australische pers in handen. Volgens Rudd komt dat neer op een “kanker voor de democratie”.

De mediamagnaat is eigenaar van News Corp en de Fox Corporation, die nieuwsmerken in vooral de Angelsaksische wereld bezitten. In vrijwel elke Australische staat runt hij een grote krant en er is maar beperkt concurrentie. Hij is ook eigenaar van het Britse tabloid The Sun en het Amerikaanse The New York Post. Verder bezit hij televisienetwerken.

“Australiërs zijn steeds bezorgder geworden over de concentratie van media-eigendom en de macht en politieke invloed van Murdoch”, twitterde Hanson-Young. Rudd sprak na de stemming via hetzelfde medium van “een nuttige eerste stap richting een volledige Koninklijke Commissie”.

“Onze democratie is afhankelijk van diverse bronnen van betrouwbaar, accuraat en onafhankelijk nieuws”, staat in de petitie.