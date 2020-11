Films en livestreams vervangen traditionele sinterklaasintocht

Nu Sinterklaas vanwege het coronavirus niet massaal kan worden onthaald, bieden diverse plaatsen een alternatief voor de traditionele intochten. Zo is de aankomst van de goedheiligman in Amsterdam alleen te volgen via de lokale tv-zender AT5, kunnen Rotterdamse kinderen een interactief sinterklaasspel spelen en komt Den Bosch met een speciale Sint-Nicolaasserie.

De organisatie van de sinterklaasintocht in Rotterdam ziet dit jaar af van een lokale aankomst per boot, maar biedt als alternatief een interactief spel voor alle kinderen in de stad. Dat spel bestaat uit video’s waarin sint en zijn pieten figureren. Via scholen en de gemeente krijgen kinderen een QR-code die toegang geeft tot het spel, vertelt een woordvoerder.

In Amsterdam komt de Sint zondag om 10.00 uur aan op een plek die niet wordt bekendgemaakt. Burgemeester Femke Halsema en kinderburgemeester Dominic onthalen de Sint en zijn pieten. Zij overhandigen symbolisch en coronaproof de sleutel van de hoofdstad aan Sinterklaas. Dit jaar zijn vanwege het coronavirus slechts 26 mensen betrokken bij het voorbereiden van de aankomst van Sinterklaas. Vorig jaar regelden ruim 1100 vrijwilligers de intocht.

In Amersfoort, Maastricht en Delft kunnen kinderen de goedheiligman via een livestream volgen. En in de regio Den Bosch wordt een zesdelige Sint-Nicolaasserie – die in zijn geheel een korte film is – uitgezonden op scholen en kinderdagverblijven en bij de lokale omroep DTV Den Bosch.

De organisatie van de sinterklaasintocht in het Noord-Brabantse Asten heeft dit jaar de film ‘Sinterklaas en de verdwenen sleutel’ gemaakt die een alternatief moet bieden voor het normaal gesproken grootste onthaal van de goedheiligman en zijn gevolg. Ook op Texel is een film te zien die toont hoe Sinterklaas op het Waddeneiland aankomt.

De ‘drive-intocht’ die stond gepland in Harderwijk heeft plaatsgemaakt voor filmpjes waarin het kindercollege en de burgemeester Sinterklaas verwelkomen. De goedheiligman maakt hier de dagen erna een rijtoer in een open auto langs alle basisscholen, zodat de kinderen naar hem kunnen zwaaien.

De landelijke intocht is dit jaar zonder publiek. De aankomst van Sinterklaas wordt wel uitgezonden op tv in een extra lange uitzending van Het Sinterklaasjournaal, zaterdag vanaf 12.00 uur bij Zapp op NPO 3.