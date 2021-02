Nieuw boek Adriaan van Dis is bestseller

Klifi, de nieuwe roman van Adriaan van Dis, doet het goed. Het boek staat op de tweede plaats van de Bestseller 60 en is daarmee de hoogste nieuwkomer in de wekelijkse boekenlijst.

In Klifi, een afkorting voor klimaatfictie, schrijft Van Dis over een toekomst waarin de Oranjes zijn verjaagd, Nederland een republiek is geworden en het land getroffen wordt door een orkaan. Het boek volgt Jákob Hemmelbahn, zoon van Hongaarse vluchtelingen, die zich verbaast over de gelatenheid van zijn medeburgers.

Ook het nieuwe boek van Marcel van Roosmalen komt hoog binnen in de boekenlijst, op de dertiende plaats. In Mijn legendarische moeder overleeft alles schrijft Van Roosmalen over zijn dementerende moeder in het verpleegtehuis ten tijde van de coronapandemie.

In totaal staan er maar liefst tien nieuwkomers in de wekelijkse bestsellerlijst, waarvan er drie in de top 10 staan. Koop je Rijk van Myrthe de Groot staat als nieuwkomer op de zesde plaats, Hof van zilveren vlammen van Sarah J. Maas bezet de negende plaats.

De nummer 1 van vorige week, Solveigs belofte, is deze week terug te vinden op de derde plaats. De koppositie wordt nu weer ingenomen door het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (-) Adriaan van Dis – KliFi

3. (1) Corina Bomann – Solveigs belofte

4. (4) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingen

5. (6) Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

6. (-) Myrthe de Groot – Koop je Rijk

7. (12-) Douglas Stuart – Shuggie Bain

8. (11) Loes Riphagen – Coco kan het!

9. (-) Sarah J. Maas – Hof van zilveren vlammen

10. (9) Michael Pilarczyk – Master Your Mindset