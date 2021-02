Stones-expo nogmaals verlengd in hoop op heropening

Het Groninger Museum verlengt de expositie The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april. De tentoonstelling, waar meteen na de opening eind vorig jaar grote belangstelling voor was, moest sluiten wegens de coronacrisis. Geen museum mocht meer open blijven.

Deze tweede verlenging is volgens het museum de “uiterste poging” om zo veel mogelijk belangstellenden toe te kunnen laten. Als de musea voor half april niet mogen heropenen, vervliegt voor de Nederlandse Stones-fans echter alle hoop. “Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in Marseille”, aldus een woordvoerster.

De expositie toont ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van de Stones.