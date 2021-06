Bill Cosby verlaat cel na herroepen veroordeling in misbruikzaak

Bill Cosby heeft de gevangenis verlaten. Het hooggerechtshof in Pennsylvania had kort daarvoor zijn veroordeling voor seksueel misbruik geschrapt omdat het proces oneerlijk is geweest. De 83-jarige Amerikaanse komiek kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd.

Cosby was in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Een lagere rechtbank achtte hem drie jaar geleden schuldig aan het misbruiken en drogeren van Andrea Constand in 2004. Zij was een van de tientallen vrouwen die de The Cosby Show-acteur had beschuldigd van seksueel misbruik.

De advocaten van Cosby claimden dat het proces niet eerlijk was, omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem kon worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee Cosby’s rechten geschonden.

Het hooggerechtshof stelt dat er in deze zaak maar één oplossing is en dat is de vrijlating van Cosby. “Elke toekomstige vervolging van deze specifieke aanklachten moet worden uitgesloten”, staat verder in het vonnis.

Cosby was de eerste grote beroemdheid die voor seksueel misbruik werd veroordeeld nadat de #MeToo-beweging opkwam waarin aandacht werd gevraagd voor seksuele intimidatie en misbruik. Meer dan zestig vrouwen beweerden dat ze slachtoffer waren van de acteur, maar alleen Constands beschuldiging werd in de rechtbank behandeld omdat de rest was verjaard. Cosby heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is.