Sonneveldprijs naar Amsterdams cabaretduo n00b

Het Amsterdamse cabaretduo n00b heeft de AKF Sonneveldprijs 2021 in de wacht gesleept voor hun voorstelling n00b speelt n00b. Ook wonnen Laura Bakker en Isabelle Kafando – die samen n00b vormen – de publieksprijs, zo maakte het Amsterdams Kleinkunst Festival woensdagavond bekend.

Het duo kreeg de prijs van de 34e editie van het kleinkunstfestival uitgereikt in theater De Meervaart. De jury ziet in Bakker en Kafando “twee jonge artiesten waar het talent van af spat. Zij kunnen overtuigend spelen, wisselen rollen in hoog tempo af, zingen prachtig en hebben een voorstelling gemaakt vol schrijnende humor waarvan de jury nog wel meer wil zien. Laura en Isabelle vormen een ontroerend komisch duo dat opvalt met soms schaamteloze teksten en het snelle schakelen tussen verschillende rollen en scènes. Als toeschouwer ben je steeds benieuwd naar de volgende scène.”

Eerdere winnaars van de kleinkunstprijs zijn onder anderen Maarten van Roozendaal, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Thomas Acda, De Vliegende Panters, Stefano Keizers en Yentl en de Boer. Vorig jaar ging de AKF Sonneveldprijs naar Lotte Velvet. De prijs is vernoemd naar zanger en cabaretier Wim Sonneveld (1917-1974).

Farida Laan was dit jaar de winnaar van de Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs die beschikbaar wordt gesteld door het Ramses Shaffy Fonds.