Musk moet opnieuw getuigen in onderzoek naar overname Twitter

Een Amerikaanse rechtbank heeft bepaald dat Elon Musk opnieuw moet getuigen in het onderzoek van de Amerikaanse beurstoezichthouder (SEC) naar zijn overname van het sociale medium Twitter voor 44 miljard dollar. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

De SEC klaagde Musk in oktober aan om de CEO van Tesla en SpaceX te dwingen te getuigen, nadat hij in september had geweigerd een hoorzitting voor het onderzoek bij te wonen. Musk had aangevoerd dat de SEC hem probeerde “lastig te vallen” met meerdere dagvaardingen.

Het onderzoek gaat over de vraag of Musk in 2022 federale financiële regels heeft overtreden toen hij aandelen kocht in Twitter, dat hij later omdoopte tot X. Er wordt ook gekeken naar verklaringen en SEC-documenten die hij heeft ingediend met betrekking tot de deal.