Staatssecretaris: begrip voor uitstel concerten Israëlische groep

Staatssecretaris Fleur Gräper van Cultuur en Media heeft begrip voor de beslissing van Het Koninklijk Concertgebouw om twee concerten van de Israëlische muziekgroep Jerusalem Quartet uit te stellen. Het Concertgebouw kwam tot dat besluit om “aangekondigde demonstraties en de recente ontwikkelingen rond protesten in Amsterdam”. Het Concertgebouw wil zo “de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en musici garanderen”.

Gräper stelt dat “ieder orkest, iedere artiest en ieder theatergezelschap zijn kunsten moet kunnen laten zien en horen op het podium”. Ze heeft evenwel begrip om de concerten nu niet door te laten gaan. “Het Concertgebouw wil de veiligheid voor iedereen garanderen en kan dat nu niet. De redenen voor het afgelasten zijn twee aangekondigde demonstraties en de risico’s die dat meebrengt in het licht van de recente gewelddadige protesten in Amsterdam.”

Tegelijkertijd vindt Gräper het “maatschappelijk ongewenst” dat concerten en voorstellingen niet zouden kunnen doorgaan. “Ik ga met de betrokkenen in gesprek om te bevorderen dat de concerten alsnog door kunnen gaan op een ander moment. We vinden dat we niet moeten zwichten voor welke dreiging dan ook.”

Het Jerusalem Quartet zou donderdag en zaterdag optreden in Amsterdam. In februari van dit jaar verstoorden pro-Palestijnse activisten een concert van de groep in theater Diligentia in Den Haag. De demonstranten riepen door de muziek heen en lieten Palestijnse vlaggen zien. Beveiligers dwongen de betogers de zaal uit. Een maand eerder gebeurde dat ook bij een concert van de groep in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.