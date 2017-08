Dit is waarom je je afwas niet moet omspoelen

Velen van ons hebben het geleerd: eerst je borden en pannen afspoelen onder de kraan, voordat je ze in de vaatwasser zet. Recent onderzoek van Consumer Reports toont echter aan dat dit niet nodig is. Dat scheelt weer in de tijd!

Nieuwe vaatwassers zijn er behoorlijk op vooruit gegaan. Uit onderzoek blijkt dat je borden niet schoner worden als je ze eerst afspoelt. Afwas moet juist vuil zijn als je wilt dat het wasmiddel zijn werk doet. Waarom? De enzymen hebben vuil nodig om zich aan vast te kleven. Dus bespaar jezelf de moeite en laat eigeel, pindakaas of saus gewoon op je bord zitten.

We wassen per jaar 230 uur af

Uiteraard is het wel belangrijk dat je restanten eten zoals broodkorsten en botjes van vlees eerst in de prullenbak gooit. Het zijn dit soort etensresten die ervoor kunnen zorgen dat je vaatwasser kapot gaat. Daarbij is het belangrijk om regelmatig het filter van je vaatwasser schoon te maken. Woon je alleen en zet je je vaatwasser af en toe aan? Dan is het belangrijk om bijvoorbeeld je bakje met cruesli even af te spoelen. Hoe langer je afwas in de machine staat, des te meer alles aankoekt.

Per jaar was je in totaal 230 uur af. Tijd die je nu dus aan iets anders kunt besteden. De eerst volgende keer dat je je vaatwasser gaat inruimen: gooi etensresten in de prullenbak en zet vervolgens je vuile vaat linearecta in de vaatwasser. De afwasborstel kan je rustig laten liggen. Of als microfoon gebruiken, terwijl je zingend je vaatwasser inruimt..