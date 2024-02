Vrijspraak voor meeste verdachten afvuren carbidkanon Joure

Zeven van de tien mannen die terechtstonden voor betrokkenheid bij het afvuren van een carbidkanon in het Friese Joure zijn in hoger beroep vrijgesproken. De andere drie krijgen een werkstraf van 180 uur, wat ook geëist was.

De tien stonden terecht voor de explosie bij een brug aan de Tolhûswei op oudjaarsdag 2020. De ontploffing leidde tot grote schade aan auto’s, winkels, huizen en een hotel. Er vielen geen gewonden. De rechtbank veroordeelde de tien mannen in augustus 2022 tot een taakstraf van 180 uur.

Voor drie van hen, die op de avond van het incident in een auto reden met daarachter het carbidkanon, blijft die straf dus staan. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan de rol van het drietal duidelijk worden vastgesteld. Zo wisten de drie bij vertrek van de auto dat het kanon geladen was en dat het plan was om het af te steken, aldus het hof.

Alle verdachten hebben tot nu toe steeds volgehouden dat ze van plan waren om het carbid ergens anders te laten ontploffen, maar dat het kanon “spontaan” afging bij de brug. Dat noemt het hof echter “ongeloofwaardig en overigens ook niet aannemelijk”. Zo zijn er meerdere getuigen die vlak voor de knal al hun handen voor de oren deden. Ook uit beeld- en geluidsfragmenten van een deurbelcamera in de buurt kan volgens het hof worden opgemaakt dat het de bedoeling was om het carbidkanon op de brug af te vuren.

De rol van de zeven andere verdachten kan volgens het gerechtshof niet goed worden vastgesteld. Dat zij tijdens het afvuren van het carbidkanon op of in de buurt van de brug stonden, vindt het hof niet genoeg voor een veroordeling. Dat zij wisten van het plan om het kanon op de brug af te schieten kan volgens het gerechtshof misschien worden “vermoed”, maar het hof kan niet met zekerheid vaststellen dat ze er ook een wezenlijke bijdrage aan hebben geleverd.