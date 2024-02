23-jarige verdachte vast voor schietincident IJmuiden

Een 23-jarige man uit Velsen zit vast omdat hij mogelijk betrokken is bij het dodelijke schietincident in IJmuiden van dinsdagavond, meldt de politie woensdag. De verdachte meldde zichzelf op een politiebureau in Amsterdam op de avond van de schietpartij.

De 23-jarige man blijft voorlopig vastzitten en wordt verhoord. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Met een speciaal team wordt de zaak onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden.

Dinsdagavond rond 18.40 uur kreeg de politie meldingen van het incident aan de Kromme Mijdrechtstraat. Een 26-jarige man uit Velsen raakte hierbij ernstig gewond en overleed later aan zijn verwondingen. Het gaat om Eric S. die eerder in de gevangenis zat om drugs- en geweldsdelicten, bevestigde zijn advocaat Johan Mühren na berichtgeving van De Telegraaf.