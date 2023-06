Nederlandse Bouvier Vereniging viert 100 jarig bestaan in Heteren

Heteren – Op zaterdag 8 en zondag 9 juli viert de Nederlandse Bouvier Vereniging het 100 jarig bestaan met een internationale wedstrijd in Manege De Fruithof,

Veel bouviers en begeleiders strijden dan om de titel Dutch Centenary Champion 2023. Momenteel zijn er naast Nederlandse deelnemers ook al inschrijvingen uit Duitsland, België, Frankrijk , Italië, Hongarije en Oostenrijk. Ook zijn er Nederlandse en buitenlandse keurmeesters bereid gevonden om de bouviers te keuren.

Meer informatie

Bezoekers zijn van harte welkom deze dagen. Je kunt kennis maken met het prachtige ras Bouvier des Flandres. Het is niet de bedoeling dat bezoekers eigen honden meenemen. Je bent welkom vanaf 9.00 uur bij Manege De Fruithof, Dorpsstraat 5 in Heteren. Meer info op Bouvierclub. Het belooft een fantastisch festijn te worden.

