Zuid-Hollandse coalitie: geen gedwongen uitkoop van boeren

Boeren in de provincie Zuid-Holland hoeven niet bang te zijn dat ze in de komende vier jaar worden uitgekocht, als het aan het nieuwe college ligt. In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA maandag presenteerden, staat dat tijdens deze Statenperiode “geen gedwongen uitkoop plaatsvindt ten behoeve van stikstofreductie”.

Dat was ook de voornaamste wens waarmee de BoerBurgerBeweging de onderhandelingen in ging. GroenLinks had onteigening wel “in laatste instantie” als optie in het eigen verkiezingsprogramma staan. Het kabinet hanteerde ook deze lijn, maar denkt nu vooral aan “normeren en beprijzen”.

De BBB behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart acht zetels in Zuid-Holland, evenveel als de VVD. Beide partijen leveren twee gedeputeerden aan het nieuwe college. GroenLinks (vijf zetels), PvdA en CDA (beide vier zetels) hebben alle drie één gedeputeerde. De vijf partijen bereikten vorige week een akkoord, genaamd ‘Krachtig Zuid-Holland’.

De Zuid-Hollandse coalitie zegt de huidige wetgeving wat betreft stikstofreductie te volgen. Dat betekent dat in Nederland in 2035 minimaal 74 procent van de natuur die als ‘stikstofgevoelig’ is aangemerkt niet meer overbelast mag worden. Het kabinet wil dat echter al in 2030 bereiken en dit ook vastleggen in de wet, al krabbelt het CDA terug. De coalitie in Zuid-Holland gaat uit van de huidige wetgeving. De industrie, zoals in de Rotterdamse haven, moet een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan de stikstofreductie.

“Binnen het faunabeheer streeft de provincie naar een gezond evenwicht in populaties en weegt zorgvuldig de belangen van natuur en samenleving af”, staat in het akkoord. “Waar nodig worden maatregelen genomen, zowel ten behoeve van biodiversiteit, openbare veiligheid en volksgezondheid alsmede beperking van (landbouw)schade.”

Zuid-Holland, de provincie met de meeste inwoners van Nederland, heeft als doel ruim 235.000 woningen te bouwen voor 2030. “Dit is alleen haalbaar als andere partijen – waaronder het Rijk – hun bijdrage leveren.”

Diverse partijen uit de coalitie hadden in hun verkiezingsprogramma staan dat ze het vliegveld in Rotterdam wilden sluiten of verplaatsen. In het akkoord staat echter alleen dat ze “de huidige maatschappelijke en economische waarde” van Rotterdam The Hague Airport gaan onderzoeken. Ze willen concreet wel het aantal nachtvluchten terugdringen.

Duurzame energie moet vooral komen van extra windmolens (“enkele tientallen”) op het land, staat in het coalitieakkoord.