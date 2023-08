Opnieuw drones ingezet in zoektocht naar 33-jarige Apeldoorner

De politie zoekt donderdag opnieuw met drones naar de 33-jarige man uit Apeldoorn die sinds afgelopen weekend wordt gemist. Er zijn vier locaties aangewezen waar naar hem wordt gezocht.

De politie gaat ervan uit dat de man, die een verstandelijke beperking heeft en dringend medicijnen nodig heeft, niet ver verwijderd is van de Apeldoornse zorginstelling waarvandaan hij vrijdagavond laat verdween. “Maar de situatie wordt met de dag zorgelijker”, zegt een woordvoerster.

De 33-jarige man woonde sinds kort in Apeldoorn. Eerder hield de politie er rekening mee dat hij mogelijk is verdwaald. Inmiddels zijn zo’n twintig politiemedewerkers bezig met de vermissing, werd donderdag bekend.

In de zoektocht naar de man werd zondag het Veteranen Search Team ingeschakeld. Omdat zich op en rond het terrein van de zorginstelling veel moeilijk te doorzoeken vijvers en maïsvelden bevinden, vloog ook toen een drone mee, zegt de politiewoordvoerster.

Woensdag werden ook speurhonden ingezet bij de zoektocht naar de man. Toen is nogmaals het terrein van de zorginstelling doorzocht, evenals alle gebouwen op dat terrein.

De politie zegt de afgelopen dagen heel veel tips te hebben binnengekregen over de zaak, onder andere over de fiets waarmee de man voor het laatst is gezien. Maar nog altijd is veel onduidelijk, zegt de politie. “We zijn op zoek naar aanknopingspunten. Zo is een team bezig met het bekijken van beelden en ze spreken met betrokkenen.”

De man staat ook internationaal gesignaleerd als vermist persoon. Ook heeft de politie de vermissing onder de aandacht gebracht van onder meer ziekenhuizen en gemeentewerkers.