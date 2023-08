Ede verlengt crisisnoodopvang voor 111 mensen met halfjaar

Ede verlengt de crisisnoodopvang voor maximaal 111 asielzoekers met een halfjaar. Dat betekent dat het kantoorpand aan de Galvanistraat tot 1 maart 2024 in gebruik blijft voor de opvang van asielzoekers. Het gemeentebestuur onderzoekt of dit pand ook daarna gebruikt kan blijven worden voor vluchtelingenopvang, laat de gemeente weten.

Ede heeft omwonenden, handhavers en de wijkagent voor de zomervakantie gevraagd naar ervaringen met de noodopvanglocatie. Daaruit bleek dat er weinig tot geen overlast is in de buurt.

Klachten over rommel op straat zijn aangepakt. Ook wordt extra aandacht besteed aan spelende asielkinderen die nog niet gewend zijn aan verkeer in de buurt. Op grond van de positieve ervaringen is besloten om de locatie langer open te houden, aldus de gemeente.