Een 52-jarige man uit Apeldoorn is zondag overleden nadat hij in het centrum van zijn woonplaats met zijn fiets in het water was beland. Het slachtoffer reed rond 00.30 uur op de Griftstraat een beekje in. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een politiewoordvoerster is hij later zondag overleden.

De politie spreekt van een “noodlottig ongeluk”. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.