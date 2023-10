Voetganger overleden na aanrijding landbouwvoertuig in Wolfheze

Wolfheze – Woensdagmiddag heeft er een ernstige aanrijding met een landbouwvoertuig plaatsgevonden op het terrein van Pro Persona, hierbij is een voetganger om het leven gekomen.

De hulpdiensten werden om 13:06 opgeroepen voor een ongeluk waarna er snel werd opgeschaald. Ter plaatse bleek een voetganger door een landbouwvoertuig aangereden te zijn.

Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Maar ondanks alle inspanningen om de voetganger te reanimeren, is de persoon helaas overleden. De politie heeft verder geen gegevens over het slachtoffer bekend gemaakt.

Op het terrein is onderzoek gedaan om de toedracht van het ongeval te kunnen achterhalen.

Vanmiddag kregen we een melding van een ernstig ongeval tussen een landbouwvoertuig en een voetganger aan de Wolfheze in Wolfheze. De voetganger is helaas overleden. De familie is nog niet in kennis gesteld, dus we delen nog geen informatie over de identiteit van de persoon. ^EY

— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) October 18, 2023