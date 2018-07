Dit zijn de populairste watersporten van 2018

Nederland bestaat voor een groot deel uit water, wat ons land tot een ideaal vakantieland maakt. Zeker met het warme weer zoeken we graag verkoeling bij de vele stranden, meren, plassen en grachten. De populariteit van watersporten is gestegen en de keuze is groot. Wil je deze zomer wat actiever je vakantie doorbrengen? Wij hebben de leukste en populairste watersporten voor je op een rijtje gezet.

Er is tegenwoordig meer te doen bij en in het water dan met een bootje varen of zeilen. Wat dacht je van kitesurfen, waterskiën, wadlopen, stand up paddling (suppen) of wakeboarden? Het is allemaal mogelijk, ook als je in een stad woont. Het is namelijk prima suppen door de grachten. Kortom, er zijn genoeg activiteiten waarmee jij en je gezin zich kunnen vermaken tijdens de vakantie, thuis in eigen land of in het buitenland.

Kitesurfen

Kitesurfen, ook wel Kiteboarden genoemd, is een actieve sport die razend populair is. Met kitesurfen ga je net een tikkeltje harder dan met gewoon surfen en is daardoor ook zeker niet zonder gevaar. Het staat bekent om de hoge snelheden (zestig km per uur) en sprongen (tien meter) die je kunt maken. Je kunt het vrij makkelijk leren en er worden cursussen van drie dagen aangeboden. Enige fysieke conditie is zeer welkom.

Waterskiën

Skiën doen we niet alleen in de winter, maar ook bij warm weer op het water. Waterskiën is niet alleen leuk en kan een licht verslavende werking hebben, maar is ook makkelijk te leren. Voor iedereen met een normale lichamelijke conditie en een zwemdiploma op zak is waterskiën een veilige optie. Soms kun je het leren met kabel-waterskiën. Dan ga je niet achter een boot aan, maar achter een waterski-kabelbaan.

Wadlopen

Bij wadlopen denk je wellicht niet meteen aan snelheid en actie, maar het is wel degelijk een leuke watersport om te doen. Daarbij biedt wadlopen de gelegenheid om het Waddengebied beter te leren kennen. Wadlopen is een actieve en gezellige vorm van recreatie en brengt je in een wijds landschap. Ook voor wadlopen moet je een goede conditie hebben en zijn hoge canvas gymschoenen met sokken verplicht.

Suppen

Met suppen gaat het om jou, het water en je board. Je kan het doen op de golven van de zee of op het gladde water van een plas. Het klinkt simpel, een beetje op een board blijven staan en peddelen, maar dat is het niet. Suppen is de perfecte combinatie van inspanning, beweging, balans en ontspanning. Het is een workout voor je hele lichaam, waarbij je buikspieren flink worden getraind. Ben je beginner en wil je meer weten, ook over andere watersporten? Kijk dan eens op jobe.nl voor meer informatie.

Wakeboarden

Wakeboarden is inmiddels één van de snelst groeiende watersporten in Nederland. Het is een combinatie van surfen (glijden op het water) en snowboarden (soortgelijke plank). Met behulp van een lijn word je voortgetrokken door een boot of kabelbaan. Aan het board zitten een soort van schoenen vast, vergelijkbaar met snowboarden. Het is even oefenen, maar voor de echte durfal is dit zeker een aanrader.