Verre rondreizen ondanks inflatie weer vaker geboekt door Nederlanders

Hoe gaan we het komende jaar op reis? En gaan we even vaak als de jaren voor de corona pandemie? De wereld is het afgelopen jaar immers een stuk duurder geworden. De prijzen van vliegtuigtickets stijgen door de hoge brandstofprijzen en inflatie geldt ook voor verschillende vakantiebestemmingen. Uit de jaarlijkse reistrend-survey van Columbus Travel onder 2000 respondenten blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders zijn eerste vakantie voor 2023 dan ook nog moet boeken.

Inflatie en reiskoorts

Al weegt de totaalprijs van de reis zwaar in de besluitvorming voor een vakantiebestemming, de stijging in levenskosten lijkt vooralsnog geen enorme impact te hebben op de wens om te reizen. 46% van de respondenten geeft aan dat de inflatie geen impact heeft op waar en hoe men in 2023 wil reizen. 40 procent zegt zeker één reis te willen maken in 2023 en 37 procent wil nog zeker twee keer op vakantie volgend jaar. Mei en september zijn de populairste maanden, op de voet gevolgd door juli en augustus.

Wel ziet trendwatcher en professor aan de Breda University for Applied Sciences Goof Lukken een groeiende reisongelijkheid. Volgens hem wordt de kloof tussen wie een verre rondreis kan maken naar Azië of Australië en wie niet in 2023 groter. “We komen in een nieuwe fase waarbij mensen stevig geconfronteerd worden met de inflatie. Dat zorgt voor een tweedeling.”, geeft hij aan. Ruim een kwart van de Nederlanders spendeert 3000 tot 6000 euro per persoon aan reizen volgend jaar, volgens de reistrends. Ongeveer 8 procent van de Nederlanders heeft 6000 tot 10.000 euro reisbudget per persoon.

Europa, en dan vooral Scandinavië favoriet

Maar liefst 83 procent van de Nederlanders overweegt een reis binnen Europa te maken. Noorwegen, Zweden en IJsland staan in de top 5 van populairste landen. Ze vormen daarmee inmiddels geduchte concurrenten van de traditionele Zuid-Europese vakantielanden. En voor een binnenlandse vakantie is Limburg favoriet. Maar liefst 36 procent van de Nederlanders die een vakantie in Nederland overwegen geven de voorkeur aan de zuidelijkste provincie. Zeeland en Friesland, met de Waddeneilanden als grote trekker, volgen op enige afstand.

Verre rondreis

Ruim een kwart heeft ook interesse in Noord- en Midden-Amerika. In de top 15 staan ook drie niet-Europese bestemmingen: Canada, Costa Rica en de Verenigde Staten. De regio maakt een ware comeback nu buitenlandse toeristen weer het gevoel hebben welkom te zijn na jarenlange coronaperikelen. Met name Canada, de VS, Costa Rica en Mexico zijn populair. Rondreis.nl biedt een aantal mooie trips aan die door deze landen voeren. Noord- en Midden-Amerika zijn meer in trek dan Azië. Indonesië is de enige Aziatische bestemming die op interesse van meer dan negen procent van de Nederlanders kan rekenen voor een reis in 2023. Ook Oceanië is terug van weggeweest. Zo’n 7 procent van de Nederlanders heeft interesse in deze regio. Dat lijkt wellicht niet veel, maar is een verdubbeling ten opzichte van 2022.

Het belang van rust en natuur

Maar liefst twee derde van de respondenten in het onderzoek noemt de nabijheid van natuur als doorslaggevende factor voor het kiezen van een vakantiebestemming. Het is in 2023 het belangrijkste criterium voor Nederlanders bij het kiezen van een reisbestemming. Het weer/klimaat wordt door 45 procent vermeld, gevolgd door de totaalprijs van de reis (42 procent) en het aanbod van culturele voorzieningen (25 procent).

Een andere opmerkelijke trend: mindfulness-, yoga- en zelfs slaapvakanties. Op die manier kun je even ontsnappen aan de stressvolle plek die de wereld de afgelopen jaren is geworden. Het gaat dan vooral over hotels die speciale ‘slaap’-formules aanbieden, inclusief geluidsdichte kamer, speciaal ontworpen hoofdkussens, yogalessen en massages.