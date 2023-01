Koffiepads en theezakjes mogen nu officieel bij het gft-afval

Gebruikte koffiepads en theezakjes mogen voortaan bij het groente- fruit- en tuinafval worden gegooid. Een deel van de koffie- en theedrinkers deed dat al, maar nu is het ook daadwerkelijk de bedoeling, laat branchevereniging Koffie & Thee Nederland weten. De sector heeft de koffiepads en theezakjes dusdanig aangepast, dat ze voor het overgrote deel composteerbaar zijn. Dat is wel ruim een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was.

Ondanks de vertraging is de brancheorganisatie trots op het resultaat. Directeur Lisanne Evers noemt de Nederlandse koffie- en theebranche “een koploper in Europa”. De organisatie benadrukt wel dat koffiecapsules, ook wel cups genoemd, nog steeds bij het restafval moeten. Op langere termijn willen fabrikanten wel proberen de cups die van aluminium zijn gemaakt goed te recyclen. Plannen daarvoor zijn nog in de maak.

Alle koffiepads en theezakjes die nu bij het gft mogen, leveren volgens de brancheorganisatie ongeveer 88 miljoen kilo extra compost op. Vooraf had de branche met de overheid afgesproken dat minimaal 75 procent van het afval composteerbaar moest zijn. “Dat doel is nu ruimschoots behaald: 93 procent van de theezakjes is composteerbaar en bijna 97 procent van alle koffiepads”, verwijst Koffie & Thee Nederland naar een recente steekproef in opdracht van Rijkswaterstaat.

De koffiepads en theezakjes staan vanaf nu op de landelijke lijst van afval dat in de groene bak mag. Ook de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal geeft dit nu aan.