Nederland opnieuw koploper in Europa op het gebied van zonnepanelen

Maar liefst 2 miljoen huizen in Nederland hebben zonnepanelen op het dak liggen, dat blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research. Met een kwart van de huishoudens dat gebruik maakt van zonnestroom is Nederland is op het gebied van zonnepanelen koploper in Europa. Hoe komt dat eigenlijk?

Klimaat

Ten eerste speelt het Nederlandse klimaat een belangrijke rol. Hoewel Nederland niet bekendstaat om het zonnige weer, zijn de zonnepanelen toch nog steeds erg rendabel. Dit komt omdat de beste zonnepanelen niet alleen werken wanneer de zon fel schijnt, maar ook op bewolkte dagen. Bovendien zijn de zomers in Nederland lang genoeg om voldoende energie op te wekken om het hele jaar door te gebruiken.

Geld vanuit de overheid

Daarnaast hebben de Nederlandse regering en gemeenten ook tal van subsidies en stimuleringsmaatregelen ingevoerd om de aanschaf van zonnepanelen te bevorderen. Zo kunnen particulieren bijvoorbeeld profiteren van de salderingsregeling, waarbij de energie die ze opwekken met zonnepanelen wordt verrekend met de energie die ze verbruiken. Hierdoor betalen ze minder energiebelasting en verdienen ze de kosten voor de zonnepanelen sneller terug. Ook hebben veel gemeenten speciale leningen of subsidies beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op huizen. Dit maakt het voor veel mensen financieel aantrekkelijker om te investeren in duurzame energie. De drempel om zonnepanelen aan te schaffen is immers een stuk lager door de relatief goedkope investering die zich in de lange termijn flink kan uitbetalen.

Milieuredenen

Een andere reden waarom zonnepanelen in Nederland zo populair zijn, is de groeiende aandacht voor duurzaamheid en het milieu. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de gevolgen van de klimaatverandering en willen hun steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst. Zonnepanelen zijn een manier om zelf duurzame energie op te wekken. Hierdoor kun je op een directe wijze bijdragen aan een mindere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals steenkolen en aardgas.

Technologische ontwikkelingen

Tot slot spelen ook de technologische ontwikkelingen een rol. Zonnepanelen worden steeds efficiƫnter en goedkoper, waardoor de terugverdientijd korter wordt. Naast die financiƫle voordelen zijn er steeds meer innovaties op het gebied van opslag van zonne-energie, waardoor huishoudens steeds minder afhankelijk worden van het energienet.

Nederland koploper

Al met al zijn er dus verschillende redenen waarom zonnepanelen in Nederland zo populair zijn. Het Nederlandse klimaat, de subsidies en stimuleringsmaatregelen, de groeiende aandacht voor duurzaamheid en de technologische ontwikkelingen hebben allemaal bijgedragen aan de populariteit van zonnepanelen. En gezien de voordelen voor het milieu en de portemonnee is het geen verrassing dat steeds meer huishoudens in Nederland ervoor kiezen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Daardoor heeft ons land, net zoals in 2021, ook het afgelopen jaar in 2022 de koppositie binnen Europa vastgehouden. Uit het EU Market Outlook For Solar Power 2022-2026 verslag blijkt namelijk dat Nederland het meeste aantal zonnepanelen per inwoner heeft. Daar kunnen we als Nederlanders trots op zijn!