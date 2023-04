Met Het Afslankprotocol is een gezonde leefstijl binnen handbereik

Volgens de Healthy Lifestyle Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 5.000 Nederlanders naar sport, gezonde voeding, supplementen en gezondheidsmonitoring, heeft zo’n 1 op de 5 Nederlanders het afgelopen jaar een poging ondernomen om af te vallen. Van de diëten, was het keto-dieet het populairst. Dit dieet is koolhydraatarm en vetrijk en brengt je lichaam in een staat van ‘ketose’ waarbij het vet in plaats van koolhydraten verbrandt.

De juiste combinatie

Een gezond gewicht draagt natuurlijk bij aan een betere levenskwaliteit en kan het risico op tal van gezondheidsproblemen verminderen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker. Maar het veranderen van je leefstijl is niet altijd makkelijk. Er zijn veel factoren die het afvallen bemoeilijken, zoals verleidingen, gebrek aan tijd of onrealistische verwachtingen. Bovendien kunnen bepaalde diëten moeilijk vol te houden zijn, waardoor mensen vaak terugvallen in hun oude gewoonten. Gezond en duurzaam afvallen vereist een combinatie van de juiste voeding, lichaamsbeweging en motivatie.

Het Afslankprotocol is gebaseerd op het keto-dieet en een effectief leefstijl-programma dat je helpt om op een verantwoorde en relatief gemakkelijke manier gewicht te verliezen en je gezondheid te verbeteren. Zo bevat het programma weekmenu’s en recepten en heeft het handige tips voor het doen van boodschappen. Zo weet je welke voedingsmiddelen je het beste kunt kopen. De app helpt om je voortgang bij te houden en gemotiveerd te blijven. Bovendien is Het Afslankprotocol betaalbaar, waardoor je zonder hoge kosten kunt investeren in je gezondheid en welzijn.

Zes stappen naar een gezondere leefstijl

Met de onderstaande stappen, lukt het je zeker Het Afslankprotocol vol te houden en die gezondere leefstijl te bereiken.

Stap 1: beperk koolhydraten

Eet zo weinig mogelijk granen en producten gemaakt van granen en zo min mogelijk, of liever helemaal geen suiker. Behalve granen, eet je ook geen rijst of producten gemaakt van rijst en geen groenten die onder de grond groeien zoals aardappels, wortels en bieten.

Stap 2: eet maaltijden per dag

Het is belangrijk dat er voldoende tijd tussen maaltijden zit. Alleen dan kan je lichaam lichaamsvet verbranden. Als je gedurende de dag steeds wat eet, is er geen enkele reden voor je lichaam om lichaamsvet te verbranden voor energie aangezien het steeds voedingsstoffen binnenkrijgt.

Stap 3: eet niet na acht uur s’avonds

Onze lichaamsklok zorgt ervoor dat ons lichaam ’s avonds anders omgaat met eten dan overdag. Je metabolisme en hormoonhuishouding werken volgens de biologische klok waardoor je lichaam in de avond veel meer calorieën als vet opslaat dan overdag.

Stap 4: beweeg voldoende

Bewegen is gezond en activeert je stofwisseling. Je gaat je er beter door voelen, zowel mentaal als fysiek. Beweging is daarom een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Door veel te bewegen, maak je meer spieren aan en verbrand je meer energie.

Stap 5: zorg voor voldoende slaap

Onvoldoende slaap kan zorgen voor overgewicht. Als volwassene wil je minimaal 7 uur nachtrust hebben. Voor de meeste mensen is tussen de 7 en 9 uur nachtrust ideaal.

Stap 6: minder stress en meer ontspanning

Chronische stress kan je hormoonhuishouding verstoren en bijdragen aan overgewicht. Bovendien kan het veel moeilijker zijn om in ketose te komen en te blijven als je gestrest bent. Heel bewust tijd voor jezelf vrij te maken en iets te doen wat jij fijn vindt, kan voor de broodnodige ontspanning zorgen.