Oude meubels worden steeds meer hergebruikt

Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 247 miljoen kilo meubels weggegooid. Die belanden op de afvalberg en worden grotendeels verbrand. De verbranding van de materialen, vooral van kunststof, heeft een grote CO2-impact. Het produceren van meubels ook, en dus is het zonde om ze weg te gooien voordat ze versleten zijn.

Begin mei vond de aftrap van The ReUse Alliance plaats, een alliantie van 16 partners bestaande uit meubelbedrijven, duurzame veranderaars, kringloopwinkels, reparateurs, tweedehands platforms en wetenschappers. Ze ondertekenen het manifest, met daarin hun visie op en afspraken over een circulaire meubelsector in 2030. Dat is hard nodig, om verspilling van grondstoffen en verbranding van materialen tegen te gaan. Uiteindelijk moet hergebruik het nieuwe normaal worden in Nederland, net als hoogwaardige en duurzame banen in de reparatiesector.

Duurzaam herinrichten

Ben je zelf toe aan een nieuwe stijl in huis en wil je je oude meubels vervangen? Of staan er meubels in de weg die je eigenlijk niet meer gebruikt? Dan is het tijd om na te denken over wat je met deze meubels kunt doen. In het kader van duurzaamheid geven we je een aantal opties om je oude meubels een nieuw leven te geven.

Verkopen

Als je meubels nog in goede staat zijn, kun je ze proberen te verkopen. Dit kan via verschillende kanalen, zoals Marktplaats, Facebook Marketplace of een lokale tweedehands winkel. Zorg ervoor dat je goede foto’s maakt en een duidelijke omschrijving geeft van de meubels. Bepaal ook een realistische prijs, gebaseerd op de staat en de leeftijd van de meubels.

Doneren

Als je meubels nog bruikbaar zijn, maar je wilt er geen geld voor krijgen, kun je ervoor kiezen om ze weg te geven aan een goed doel. Er zijn verschillende organisaties die meubels inzamelen voor mensen in nood. Denk bijvoorbeeld aan het Leger des Heils, de Kringloopwinkel of lokale initiatieven zoals een weggeefhoek op Facebook. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van een meubelreiniger, zodat de volgende eigenaar optimaal kan genieten van zijn nieuwe meubels. Hiermee kun je anderen blij maken met jouw meubels en zorg je voor een duurzame oplossing.

Upcyclen

Als je creatief bent, kun je oude meubels ook upcyclen. Dit betekent dat je de meubels een nieuwe functie geeft of ze opknapt om ze een nieuwe look te geven. Zo kun je bijvoorbeeld een oude kast omtoveren tot een trendy bar of een kapotte stoel repareren en opnieuw bekleden. Er zijn talloze tutorials en inspiratiebronnen te vinden op het internet om je op weg te helpen.

Recyclen

Als je meubels echt niet meer bruikbaar zijn, kun je ervoor kiezen om ze te recyclen. Houten meubels kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt tot spaanplaat of compost, terwijl stoffen meubels kunnen worden gerecycled tot isolatiemateriaal of poetsdoeken. Informeer bij je gemeente wat de mogelijkheden zijn voor het recyclen van meubels en lever ze zo nodig in bij een afvalverwerkingsstation.