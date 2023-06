Haags kind met taalachterstand kan gratis naar voorschool

Kinderen met een taalachterstand kunnen in Den Haag gratis naar een zogeheten voorschool. Ze kunnen dan meer les krijgen, zodat hun achterstand kleiner wordt en ze beter voorbereid zijn op de overstap naar de basisschool. Als ze de taal beter beheersen, kunnen ze op school gemakkelijker contact leggen met andere kinderen. En hun ouders krijgen dan meer tijd om bijvoorbeeld te werken, legt de gemeente uit.

De maatregel gaat op 1 januari in en geldt voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Ze kunnen zestien uur in de week naar de voorschool. “Momenteel stromen te veel kinderen met achterstanden in op de basisschool en dit blijft hen hun hele schoolloopbaan achtervolgen”, aldus de gemeente. Den Haag gaat zogenoemde peuterconsulenten inzetten om met ouders te praten over de voorschool en om een geschikte plek voor hun kinderen te vinden. Dat begint in de buurt Zuidwest, een deel van Den Haag waar veel inwoners een achterstand hebben.

Den Haag wijkt af van de regels van het kabinet. Zo wordt de voorschool ook gratis voor werkende ouders met kwetsbare kinderen. “Hiermee zetten we het kind centraal en niet de positie van de ouders.” Volgens de gemeente is de procedure om een kind aan te melden voor de voorschool nu te moeilijk. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage is een grote hindernis voor ouders.