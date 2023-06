Bewust omgaan met eeuwenoude traditie: het kraamcadeau

Het geven van een kraamcadeau is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Het is een manier om de geboorte te vieren en de nieuwe ouders te feliciteren met de geboorte van hun kind. Door de jaren heen zijn er verschillende soorten geboortecadeaus in zwang geweest. Maar in deze tijd van toenemende klimaatverandering en groeiend bewustzijn over duurzaamheid, streven steeds meer mensen ernaar om niet alleen betekenisvolle en traditionele cadeaus te geven, maar ook om duurzaamheid daarbij in gedachten te houden. Gelukkig zijn er talloze leuke en duurzame kraamcadeautjes waaruit je kunt kiezen.

Tradities

De oudste geboortecadeaus die we kennen zijn geboortelepels, waarin je de naam en geboortedatum van de baby laat graveren. Echte antieke geboortelepels tonen een hele familiegeschiedenis maar tegenwoordig worden alleen de geboortedatum en naam van de baby ingegraveerd. En wat denk je van de traditionele rammelaar. Die zouden boze geesten afschrikken en de pasgeborene beschermen. Aan de rammelaars werd vaak een ring van hout of been gevestigd, zodat deze een bijt functie voor de baby kreeg. Vroeger was de gedachte achter geboortezilver dat je het weer kon omsmelten. Het werd gezien als een soort verzekering voor de pasgeborene. Best duurzaam dus.

De kraammand

Inmiddels heeft ook de kraammand zijn intrede gedaan, een van oorsprong een Brabantse traditie. Het werd ook wel de 10 dagen mand genoemd, omdat de kraamtijd vroeger 8 tot 10 dagen duurde. De originele kraammanden zijn dan ook voorzien van 8 tot 10 kraamcadeaus die tijdens de kraamtijd uitgepakt kunnen worden. Het is de bedoeling dat de moeder iedere kraamdag één cadeautje van de kraammand uitpakt. Die kun je samenstellen maar er kunnen ook cadeautjes in die zelf gemaakt zijn of bijvoorbeeld een waardebon bevatten. Maar in deze tijd van klimaatverandering en groeiend bewustzijn over duurzaamheid, willen steeds meer mensen ervoor zorgen dat hun cadeaus niet alleen traditioneel of betekenisvol zijn, maar ook goed doordacht. Bij de babywinkel kun je natuurlijk altijd terecht voor advies, maar wij geven je alvast een aantal tips voor leuke en duurzame kraamcadeautjes!

4 tips voor duurzame cadeaus

Houten speelgoed

Plastic speelgoed is een bron van zorgen als het gaat om afval en vervuiling. De schadelijke chemicaliën die het bevat, maken plastic speelgoed een ongunstige keuze voor het milieu. Gelukkig is er een milieuvriendelijkere alternatief: houten speelgoed. Naast het feit dat houten speelgoed duurzaam en veilig is, heeft het ook een tijdloos en klassiek uiterlijk dat veel ouders waarderen. Van blokken en puzzels tot treinen en knikkerbanen, er is genoeg keuze!

In tegenstelling tot plastic speelgoed dat vaak snel versleten raakt of kapot gaat, gaat houten speelgoed bovendien lang mee. Het is robuust en kan tegen een stootje, waardoor het ideaal is voor actieve en speelse kinderen. Bovendien kan houten speelgoed vaak gerepareerd worden als er toch iets kapot gaat. Plastic speelgoed kan je meestal niet repareren en worden en simpelweg weggegooid.

Plastic speelgoed is vaak felgekleurd en trendy. Houten speelgoed heeft een tijdloos voorkomen. Door het neutrale kleurenpallet past het goed bij andere items in een kinderkamer. Daarnaast stimuleert het vaak de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen omdat het minder voorgeprogrammeerd dan plastic speelgoed.

Educatieve knuffels en knuffeldoekjes

Naast houten speelgoed zijn er ook andere milieuvriendelijke opties voor kindercadeaus. Knuffels en knuffeldoekjes zijn populaire keuzes voor jonge kinderen. In plaats van te kiezen voor knuffels die gemaakt zijn van synthetische materialen. Of knuffels die mogelijk schadelijke chemicaliën bevatten, kun je nu knuffels vinden die gemaakt zijn van biologisch katoen. Deze knuffels zijn geproduceerd zonder het gebruik van pesticiden en andere schadelijke stoffen, waardoor ze veilig zijn voor kinderen en vriendelijk zijn voor het milieu. Er is natuurlijk een groot assortiment knuffels voor jongens en meisjes in winkels. Je hebt ze in allerlei uitvoeringen zoals beren, konijntjes en nog veel meer. Denk hierbij aan een knuffel met de naam van het kindje, waardoor ze extra speciaal worden.

Ervaring

Een andere optie kan zijn om ervaringen cadeau te geven in plaats van materiële geschenken. Denk dan bijvoorbeeld aan een professionele fotoshoot van het gezin. Het vastleggen van kostbare momenten en het creëren van herinneringen, kunnen een waardevol cadeau zijn voor de kersverse ouders. Daarnaast kun je handafdrukken of voetafdrukken van het kindje laten maken bij een gespecialiseerd bedrijf. Een ander idee kan zijn, om samen naar baby zwemmen te gaan, of de baby te laten floaten in een baby spa.

Verzorgingsproducten

Tot slot, een babyhuidje behandel je met liefde. Bij het verzorgen van een babyhuidje is het belangrijk om producten te kiezen die gemaakt zijn van natuurlijke ingrediënten en vrij zijn van schadelijke stoffen. Verzorgingsproducten zonder kleine deeltjes plastic (microplastic), minerale oliën of siliconen zijn een veilige en milieuvriendelijke keuze voor de gevoelige babyhuid. Er zijn steeds meer merken die deze natuurlijke en duurzame producten aanbieden, zodat ouders met een gerust hart voor de gezondheid van hun kind kunnen zorgen zonder het milieu te belasten.

Al met al biedt houten speelgoed, samen met andere milieuvriendelijke cadeauopties, een geweldige manier om duurzaamheid te omarmen en tegelijkertijd kinderen te voorzien van hoogwaardig speelgoed en verzorgingsproducten. Bewuste keuzes maken bij het kiezen van speelgoed en cadeaus lijden ergens naartoe, hierdoor kunnen we allemaal bijdragen aan een schonere en gezondere wereld voor onze volgende generaties.