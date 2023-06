Patiënt met jicht krijgt minder medicatie mee om dreigend tekort

Apothekers hebben het advies gekregen om de uitgifte van jichtmedicijn allopurinol de komende tijd te beperken. Door productieproblemen is het middel tijdelijk minder goed beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist is toegenomen. Daarom adviseert medicijnautoriteit CBG aan apothekers om patiënten nog maar voor maximaal een maand aan medicatie mee te geven.

Mensen die lijden aan jicht hebben last van pijnlijke ontstekingen in gewrichten. Allopurinol is de eerste keuze om de aandoening te behandelen. Vooral doosjes van 100 milligram zijn er komende maand te weinig. Daar moeten apothekers dus rustig aan mee doen, vindt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

“Door deze beperkte uitgifte is de verwachting dat de zorg voor patiënten met jicht voldoende is geborgd tot er weer meer voorraad beschikbaar is”, stelt het college.

Om de voorraden aan te vullen heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verder toestemming gegeven de tabletten uit het buitenland te halen.