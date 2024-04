Waarom kunstgras kopen perfect is voor je gazon in de achtertuin

Kunstgras biedt een uitstekende oplossing voor het realiseren van meer groen in de achtertuin. De meeste mensen willen graag een mooi en groen gazon, maar zien op tegen het onderhoud. Natuurgras moet steeds worden gemaaid. Op plekken waar het gras dunner wordt, zal opnieuw moeten worden gezaaid.

Kosten voor een grasmaaier en nieuw zaaisel kunnen hoog oplopen, als telkens nieuwe spullen nodig zijn om het gras in topconditie te houden. Weersinvloeden zorgen ervoor dat het gras verdort, verdunt of uiteindelijk zelfs verdwijnt. Met een kunstgras mat heb je daar geen last van. Het kunstgras-assortiment is tegenwoordig mooi, duurzaam en heeft een natuurlijke uitstraling. Kunstgras in de tuin of op het balkon zijn daarom de perfecte oplossing voor een terugkerend probleem.

Kunstgras kopen

Je kunt het beste kunstgras kopen bij een ervaren specialist. Je ziet dan gelijk hoeveel keus er is. Sommige soorten zijn geschikt voor achtertuinen, gazons, balkons of dakterrassen. Andere varianten doen het beter op grote (sport)velden of kinderspeelweides. Het geeft aan hoeveel mogelijkheden er zijn. Laat je adviseren door een ervaren kunstgras specialist, zodat je bij aankoop meteen de juiste kunstmat bestelt.

Kunstgras leggen in tuin

Het leggen van kunstgras in de voor- of achtertuin komt het vaakst voor. Hiervoor zijn leg-instructies beschikbaar die eenvoudig te downloaden zijn op de website van de kunstgras specialist. Het begint met het egaliseren van de ondergrond waarop het kunstgras komt te liggen. Met drukverdeeldoek haal je alle kuilen en oneffenheden weg. Meerdere stroken kunstgras worden met lijmband eenvoudig aan elkaar bevestigd en vervolgens met grashaken in de grond gedrukt. Soms is het nodig om het gras verder in te strooien met speciaal instrooizand. Het onderdoek zorgt ervoor dat onkruid weg blijft en de ondergrond egaal blijft.

Duurzaam kunstgras

Duurzaam kunstgras is een uitstekende keuze. Het ziet er natuurlijk uit en gaat lang mee. Je hoeft je geen zorgen te maken over onderhoud: het gras hoef je niet te maaien en het is bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden, zoals regen, wind en hagel. Bovendien kun je rekenen op een UV-garantie van 10 jaar, wat inhoudt dat het kunstgras niet verkleurt door de zon. Kortom, genoeg positiefs om kunstgras te verkiezen boven de natuurlijke variant. In een tuin bevolkt door kinderen, huisdieren en visite, is kunstgras ongetwijfeld de beste optie.