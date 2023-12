Een 11-jarige jongen is woensdagmiddag omgekomen door een aanrijding met een touringcar op de Tudderenderweg in het Limburgse Sittard. Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen wat er precies is gebeurd, dat wordt onderzocht.

Volgens de politie zagen veel mensen het ongeval gebeuren. Zij worden opgevangen in een winkelcentrum vlakbij. Slachtofferhulp is voor hen beschikbaar, aldus de politie.