Verscherpte veiligheidsmaatregelen kerstmarkten Valkenburg

Valkenburg scherpt de veiligheidsmaatregelen rond de kerstmarkten in de Limburgse gemeente aan. Dat heeft onder meer te maken met het toegenomen dreigingsniveau, maakte de gemeente woensdag bekend.

Het verhogen van het dreigingsniveau van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel) betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reĆ«el is, aldus de gemeente. “Die dreiging geldt natuurlijk voor heel Nederland. Plekken waar veel mensen bij elkaar komen, zijn extra kwetsbaar. Dus ook de kerstmarkt in Valkenburg”, aldus burgemeester Daan Prevoo.

“We verscherpen de maatregelen en zijn extra alert. Dat betekent ook dat mensen gecontroleerd kunnen worden (bijvoorbeeld tassencontrole) als wij daar aanleiding voor zien.”

Prevoo roept mensen op om drukte te mijden en liefst op een doordeweekse dag te komen. Dat maakt het beveiligen van de markten minder lastig.

Vorig jaar kwamen meer dan een half miljoen mensen uit heel Europa naar kerststad Valkenburg. Honderdduizenden bezoekers bezochten de kerstmarkten in de Gemeentegrot en de Fluweelengrot. Ook de kerstparade trok talloze bezoekers.

Ook Magisch Maastricht wordt extra beveiligd in verband met het verhoogde dreigingsniveau. De gemeente Maastricht bevestigde dit woensdag desgevraagd, maar wil er verder niks over zeggen. Magisch Maastricht is een jaarlijks terugkerend groot winterevenement met een kerstmarkt op en rond het Vrijthof in Maastricht. Er komen talloze toeristen en dagjesmensen van heinde en verre op af. Het evenement opende op 30 november en duurt nog tot en met 31 december.