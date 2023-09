Opnieuw explosie bij woning in Amsterdam

Bij een woning aan de Amazonenstraat in Amsterdam-Zuid heeft vanavond rond 22.00 uur een explosie plaatsgevonden. Door de explosie brak een klein brandje uit, meldt de politie.

Of de bewoners thuis waren ten tijde van de ontploffing en of er gewonden zijn gevallen, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. Het Team Explosieven Veiligheid is ter plaatse om onderzoek te doen.

Amsterdam kampt, net als andere plaatsen in Nederland, met een golf aan explosies. Alleen vorige week al vonden er drie explosies plaats bij woningen in de gemeente Amsterdam.