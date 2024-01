Tot en met zaterdag geen metro’s van en naar Amsterdam-Noord

Stadsvervoerder GVB verwacht dat er tot en met zaterdag geen metro’s kunnen rijden tussen Amsterdam Centraal Station en Amsterdam-Noord. Tot die tijd worden er pendelbussen ingezet.

Sinds dinsdag is het metroverkeer naar Amsterdam-Noord gestremd door een gesprongen waterleiding aan de Sixhavenweg. Het water is inmiddels zo goed als weggepompt uit de tunnel, laat een GVB-woordvoerder weten. De reinigingswerkzaamheden zijn begonnen. “Daarna kunnen we de schade in de tunnel analyseren en beoordelen wat nodig is om veilig te kunnen rijden”, aldus de zegsvrouw.

Per uur rijden er zes pendelbussen tussen halte Noord en Amsterdam Centraal. In de spits rijden acht bussen per uur. “GVB’ers werken de klok rond om gestrande reizigers op weg te helpen”, aldus de woordvoerder. Reizigers worden geadviseerd om als het kan niet via Noord te rijden en de reisinformatie in de gaten te houden.

Ook andere ov-opties richting Amsterdam-Noord hebben problemen. Zo vaart de pont vanaf Amsterdam Centraal naar Buiksloterweg de komende dagen niet door een beschadigde aanlanding. Daardoor kunnen de ponten niet aanmeren. De reparatie neemt twee of drie dagen in beslag, verwacht het GVB.