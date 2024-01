Makelaars: woningkrapte in Amsterdam op ‘zorgwekkend’ niveau

De krapte op de woningmarkt in Amsterdam heeft het afgelopen kwartaal een “zorgwekkend niveau” bereikt. Dat stelt voorzitter Jerry Wijnen van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). Hij ziet het groeiende aanbod dat gedurende de afgelopen maanden werd opgebouwd, in de laatste maanden van 2023 alweer was verdwenen. Huizen werden gedurende die periode 2 procent duurder verkocht dan een jaar eerder.

Doordat het aanbod daalt, ook als gevolg van te weinig nieuwbouw, zetten Amsterdammers hun huidige huis ook niet te koop. Dat doet de doorstroming volgens Wijnen stoppen. “De conclusie is dat de senioren niet gaan verhuizen naar kleiner of gelijkvloers en de gezinnen niet naar groter kunnen. En de jongeren blijven langer thuis wonen, omdat woonruimte eenvoudigweg niet beschikbaar is”, legt hij uit.

Tegelijkertijd wordt steeds meer betaald voor Amsterdamse woningen. Volgens voorlopige cijfers van MVA bedraagt de transactieprijs van een Amsterdamse woning in doorsnee zo’n 543.000 euro. In zeven op de tien gevallen werden woningen in de laatste maanden van 2023 boven de vraagprijs verkocht. Daarbij wordt het bedrag dat wordt overboden ook weer steeds hoger.

“In combinatie met het toegenomen woningtekort kunnen veel mensen geen betaalbare huur- of koopwoning vinden”, meent Wijnen. Vooral jonge alleenstaanden kunnen daardoor moeilijk de woningmarkt betreden. “En met het afnemen van het aantal huurwoningen in de vrije markt zullen de huurprijzen blijven stijgen. De enige manier om een kentering te creëren is grootschalige woningbouw, maar dit wordt nu al een tijdje gezegd en geschreven.”

Het verminderde aanbod ziet MVA terug in de hoeveelheid woningen die aangesloten makelaars in de gemeente Amsterdam aanbieden. Dat aantal bedroeg in de laatste drie maanden van vorig jaar 1419, bijna 11 procent minder dan in het voorgaande kwartaal. Alleen in het centrum van Amsterdam steeg het aanbod in die periode met ruim 9 procent. In stadsdeel Weesp liep het aanbod met ruim 50 procent het sterkst terug.

“We zullen echt alle partijen nodig hebben om aan de bouwbehoefte te kunnen voldoen”, stelt Wijnen. Volgens hem is de overheid bovendien niet in staat dit alleen op te lossen. Hij pleit voor een samenwerking met pensioenfondsen en particuliere investeerders. Dat is volgens Wijnen de enige oplossing. “Ik hoop dat we snel een nieuwe regering krijgen en dat ze voortvarend met volkshuisvesting aan de slag gaan, maar ik ben bang dat er nog heel wat water door de Amstel zal moeten stromen.”