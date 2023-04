Drenthe heeft oudste weggebruikers van Nederland; Noord-Holland jongste

In Zeeland wonen gemiddeld de meeste inwoners onder de achttien jaar met een autorijbewijs. De oudste weggebruikers? Die wonen in Drenthe. Dit komt naar voren uit een analyse van Moby op basis van de meest recente CBS data.

Het mobiliteitsplatform deed onderzoek naar rijbewijzen in Nederland. In Drenthe wonen naar verhouding de meeste inwoners met een autorijbewijs. In Noord-Holland en Zuid-Holland is dit het minste. Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is dit wel te verklaren. “In die provincies is beter openbaar vervoer beschikbaar. Daarnaast zijn de afstanden korter tussen huis en voorzieningen, waardoor fietsen of lopen een betere optie is. Ook de hoge parkeertarieven en de kosten van parkeervergunningen in de Randstad spelen hierbij een rol.”

Jong en oud in het verkeer

In Zeeland zijn gemiddeld de meeste jongeren in het bezit van een autorijbewijs. Limburg volgt achter Zeeland op de tweede plaats. In Zuid-Holland en Groningen wonen gemiddeld de minste jonge rijbewijshouders. “Wat mij opvalt is dat de jeugd de aanschaf van een auto uitstelt, terwijl het aantal rijbewijzen alleen maar toeneemt. Kennelijk wil de jeugd op den duur alsnog wel een auto kopen”, vervolgt de verkeersexpert.

En hoe zit het met de ouderen in ons land? In Drenthe zijn de meeste 75+ers in het bezit van een rijbewijs. Overijssel en Gelderland volgen Drenthe op die ranglijst. In Zuid-Holland en Limburg vind je de minste 75+ers met een autorijbewijs.

Forse stijging aantal rijscholen

In Nederland is het aantal rijscholen in de afgelopen tien jaar met 11% gestegen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In bijna alle provincies is een stijging te zien. Alleen in Groningen (-3%) en Limburg (-4%) daalde het aantal rijscholen. Wat opvalt is dat in Friesland de meeste nieuwe rijscholen zijn: maar liefst 23% meer ten opzichte van tien jaar geleden.