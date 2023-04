Gedetineerden mishandelen medewerkers in gevangenis Sittard

Twee medewerkers van de gevangenis in Sittard zijn onlangs mishandeld door twee gedetineerden. Dat gebeurde de afgelopen weken op twee verschillende momenten, zei een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving hierover in Panorama dinsdag.

Een keer liep het volgens de woordvoerster uit de hand toen een gedetineerde werd aangesproken op zijn gedrag. Daarop sloeg de gevangene de bewaker met gebalde vuist, aldus de woordvoerster. In het andere geval vroeg een medewerker een gedetineerde om na een woordenwisseling naar zijn cel te gaan. De gedetineerde weigerde te luisteren waarop een worsteling ontstond, de medewerker werd bespuugd en op zijn kaak geslagen.

Beide medewerkers zijn nagekeken door een arts, een van hen is ter controle naar het ziekenhuis doorverwezen. Beide gedetineerden zijn voor twee weken in een isoleercel geplaatst en voor hen is overplaatsing aangevraagd. Ook is aangifte gedaan bij de politie.

“De medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen werken met mensen waarvan een groot aantal is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf, verslaafd is aan drugs of een psychische stoornis heeft”, licht de woordvoerster toe. “Onze medewerkers gaan op een respectvolle en met een persoonsgerichte benadering om met gedetineerden. Desondanks kunnen zij niet alle agressie- en geweldsincidenten voorkomen.”

“Uitschelden, bedreigen, fysieke mishandeling of andere vormen van agressie en geweld door gedetineerden richting ons personeel en naar elkaar zijn onacceptabel”, aldus de woordvoerster.