Opnieuw explosie bij woning aan de Cortenbachsingel in Rotterdam

Voor de tweede keer in korte tijd heeft er een explosie plaatsgevonden in de Cortenbachsingel in het zuidoosten van Rotterdam. Ook ditmaal ging het explosief af bij een woning, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Het gaat om een andere woning dan het huis dat woensdagavond doelwit was. Toen raakte een bewoner lichtgewond.

De politie ging bij de vorige explosie uit van opzet en onderzoekt of er een verband is met de nieuwe explosie. In de nacht van woensdag op donderdag was er ook een explosie bij een portiek in de Eric Kropstraat in Rotterdam-Feijenoord. Bij een andere portiek in diezelfde straat was het eerder deze week ook al raak.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen tijd te maken met een groot aantal explosies. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.