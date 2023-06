Enorme schuifoperatie op station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid is vrijdagavond het toneel van een precisieklus. Een enorm betonnen dakdeel, van 100 meter lang en met een gewicht van ongeveer 2 miljoen kilo, wordt dan op een reizigerstunnel geschoven. De operatie is live te volgen via een webcam, en geïnteresseerden die zich vooraf hebben aangemeld kunnen er bij zijn.

Het dakdeel is op het station zelf gebouwd, omdat het te lang is om te vervoeren. Het gevaarte wordt vanaf 21.00 uur zo’n 114 meter verder geschoven naar zijn definitieve plek. “We verwachten daar zo’n tien uur voor nodig te hebben, dus het schuiven gaat door tot zaterdagochtend”, staat op de website van Zuidasdok, het project waar de werkzaamheden deel van uitmaken.

Tijdens de werkzaamheden geldt tot maandagochtend 12 juni een omleidingsroute in de stationspassage. Metro’s en treinen blijven rijden volgens de normale dienstregeling.

Om de groeiende reizigersstroom op station Amsterdam Zuid aan te kunnen wordt er een nieuwe reizigerstunnel gebouwd (de Brittenpassage) en krijgt de al bestaande Minervapassage een metamorfose. De tunnel wordt ruim drie keer zo breed en krijgt een nieuw hoger dak.