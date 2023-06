Man aangehouden die zich verschanste in woning Lichtenvoorde

De politie heeft zondagmiddag een man aangehouden die zich urenlang verschanst had in zijn woning in het Gelderse Lichtenvoorde. Omdat de vrees bestond dat de man vuurwapens had, werden de naastgelegen woningen ontruimd. Ook werden uit voorzorg gas en elektriciteit in de omgeving afgesloten.

De politie ging de woning in de Straussstraat in de nacht van zaterdag op zondag binnen, nadat ze een melding had gekregen over de mogelijke aanwezigheid van wapens. De man werd toen niet aangetroffen, vertelt een woordvoerder. Toen duidelijk werd dat hij zich ergens in de woning had verschanst, werden in de ochtend aanvullende maatregelen genomen.

Aan het eind van de middag slaagde een arrestatieteam erin om de man uit de woning te halen.