Zorgen bij provincie Overijssel om aanpak piekbelasters

De provincie Overijssel blijft met de nodige zorgen zitten na de publicatie van de regeling voor piekbelasters. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (Landbouw en Natuur) vindt dat stikstofminister Christianne van der Wal met haar regeling vooral oog heeft voor grote natuurgebieden zoals de Veluwe en minder voor ‘lokale’ stikstofdepositie op kleinere natuurgebieden zoals in Overijssel.

“Dit is dan ook precies onze zorg”, aldus de provincie in een reactie. “In het proces om tot deze regelingen te komen, zijn de zorgen vanuit Overijssel niet of nauwelijks meegenomen, waardoor de regeling slechts voor een klein deel van de Overijsselse ondernemers beschikbaar is.”

Volgens Ten Bolscher hebben ondernemers die overwegen om te stoppen lang uitgekeken naar deze regeling. “Wanneer zij tot de conclusie komen dat zij niet voor deze financieel aantrekkelijke regeling in aanmerking komen, gaat dit voor grote teleurstelling zorgen.” Van de ongeveer 3000 boeren die onder de piekbelastersaanpak vallen, zitten er 185 in Overijssel. Zo’n 60 procent van de piekbelasters komt uit Gelderland.

De provincie Overijssel zegt zich ook zorgen te maken over het effect van de maandag gepresenteerde aanpak piekbelasting op de eigen gebiedsplannen die zijn opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Alle provincies moeten uiterlijk 1 juli een concept indienen van hun PPLG, waarin de plannen staan voor het behalen van de landelijke doelstellingen op het gebied van onder meer natuurherstel en stikstof. Overijssel ziet vooral in de regio Salland mogelijkheden voor ‘hoogproductieve’ landbouw, maar dat is ook juist het gebied waar veel bedrijven zitten die onder de landelijke piekbelastersregeling vallen. De provincie vreest voor “grote verwarring”.

Ten Bolscher maakt zich ook zorgen over het uitblijven van “concrete stappen” wat betreft de legalisering van zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die onder de oude stikstofwetgeving mochten uitbreiden zonder vergunning en alleen een melding hoefden te maken. De Raad van State zette enkele jaren geleden echter een streep door die regeling, wat tot veel onzekerheid leidde die nog altijd niet is weggenomen. “Ondertussen heeft Overijssel zelf aanvullende maatregelen moeten treffen, zoals een mestverbod op provinciale pachtgronden, om tijdelijk van handhaving af te kunnen zien.”