19-jarige man ontvoerd in Rotterdam, Hagenaar aangehouden

Een 19-jarige jongen uit Rotterdam is zondag ontvoerd. Het slachtoffer meldde zich maandag “in goede gezondheid” bij de politie. ’s Avonds is een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering.

De politie laat weten dat er mogelijk meer aanhoudingen volgen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Bij de politie kwam zondagochtend vroeg een melding binnen dat er “iemand tegen zijn wil was meegenomen” in de Zoutziedersstraat in Rotterdam-West, zegt een woordvoerster. Daarop zijn de politie en het Openbaar Ministerie een groot onderzoek gestart. Het slachtoffer meldde zich vervolgens in de loop van de maandag bij de politie.