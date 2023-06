Yolanda Hoogtanders voorgedragen als burgemeester van Roermond

De gemeenteraad van Roermond heeft maandagavond het Amsterdamse VVD-raadslid Yolanda Hoogtanders (51) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Als de Kroon met de voordracht instemt wordt Hoogtanders de eerste VVD-burgemeester en tweede vrouwelijke burgemeester van de Limburgse bisschopsstad. Dat maakte voorzitter Dré Peters van de vertrouwenscommissie maandagavond bekend tijdens een extra raadsvergadering. Volgens hem heeft Hoogtanders geen ervaring als wethouder of burgemeester.

Haar voordracht komt na een roerige periode waarin de vorige burgemeester, Rianne Donders (CDA), op 1 november 2022 opstapte als gevolg van een langslepend conflict met de omstreden liberale politicus Jos van Rey, inmiddels opnieuw wethouder.

Yolanda Hoogtanders is geboren in Echt, ten zuiden van Roermond, en woonde daar achttien jaar, om vervolgens Limburg te verlaten. Ze was onder meer werkzaam in een eigen adviesbureau dat zich bezighield met beleidsadviezen aan overheden en publieke organisaties. In Roermond solliciteerden achttien mannen en vier vrouwen naar de vacature van burgemeester.

Fractievoorzitter Claire Martens van de VVD in Amsterdam laat weten dat Hoogtanders zich onder meer heeft ingezet voor de zorg en het sociaal domein. “Deze ervaring zal haar in Roermond, samen met haar achtergrond als Limburgse, ongetwijfeld enorm van pas komen”, zegt Martens. “We zijn als fractie blij voor de inwoners van Roermond.”