De politie heeft dinsdag en donderdag twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in een portiek op de Erasmusweg in Den Haag op 26 februari. Een 40-jarige man raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis.

De verdachten zijn een 43-jarige uit Den Haag en een 38-jarige uit ’s-Gravenzande. Het duo zit vast en mag alleen contact hebben een advocaat. Vrijdag bepaalt een rechter-commissaris of de twee langer in de cel moeten blijven.