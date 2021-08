Prominenten vieren 25-jarig bestaan van de Amsterdamse ArenA

In aanwezigheid van verschillende prominenten viert de ArenA in Amsterdam deze zaterdag het 25-jarig bestaan.

Het stadion begon in 1996 als Amsterdam ArenA, maar werd in april 2018 omgedoopt tot Johan Cruijff ArenA naar de in 2016 overleden legendarische ‘nummer 14’.

Ter ere van het jubileum onthult burgemeester Femke Halsema bij de dug-out een Zilveren Amsterdammertje. Het verzilverde paaltje verwijst naar het amsterdammertje dat tijdens de bouw van het stadion werd ingegraven onder de middenstip.

Dat paaltje zit er nog. Voor het Zilveren Amsterdammertje wordt een mooie plaats gezocht, waarschijnlijk bij de hoofdingang, zegt een woordvoerster van het stadion.

Bij het besloten jubileumfeestje zijn vier bekende Nederlanders die veel met de Johan Cruijff ArenA te maken hebben: ‘Mister Ajax’ Sjaak Swart, zangeres Trijntje Oosterhuis – zij trad op bij de opening in 1996 -, zanger RenĂ© Froger die de ArenA met de Toppers zijn succesvolste concertenreeks bezorgde en oud-Ajax-keeper en clubbestuurder Edwin van der Sar.

De Johan Cruijff ArenA is met 55.000 plaatsen (bij concerten zelfs 71.000) het grootste stadion van Nederland.

Behalve voetbaltempel is de ArenA ook een gewilde concertlocatie. Er traden internationale sterren op als Tina Turner, Michael Jackson, Bon Jovi, The Rolling Stones, Beyoncé, Madonna en P!nk, maar ook artiesten van eigen bodem zoals de Toppers. Ook worden er grote dancefeesten en zakelijke evenementen gehouden.

Het stadion in de Bijlmer is het thuishonk van Ajax en was de opvolger van het oude stadion De Meer aan de Middenweg. Het was het eerste stadion in Europa met een uitschuifbaar dak. In de begintijd waren er kinderziektes met de grasmat en met de akoestiek. Volgens de ArenA zelf zijn die problemen innovatief opgelost.