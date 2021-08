Vanaf zaterdag vier weken wachten op vinkje na Janssen-prik

Wie op of na zaterdag geprikt is met het coronavaccin van Janssen moet vier weken wachten op een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Dat was twee weken maar het vaccin heeft volgens het Outbreak Management Team (OMT) meer inwerktijd nodig.

Na twee weken beschermt de prik al wel optimaal tegen milde coronaklachten, maar de bescherming tegen ernstige klachten neemt de weken daarna nog verder toe, aldus het OMT.

Mensen die hun prik met Janssen vóór 14 augustus kregen kunnen nog wel na twee weken een werkende QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Premier Mark Rutte vraagt deze mensen wel zich voor het verstrijken van de vier weken “zo op te stellen alsof het vaccin nog niet volledig werkzaam is”.

In eerste instantie konden mensen die waren geprikt met Janssen direct een groen vinkje krijgen in de app. Zo konden ze na hun vaccinatie direct gaan “dansen met Janssen”, aldus coronaminister Hugo de Jonge eind juni. Toen het aantal coronabesmettingen begin juli snel begon te stijgen, werd het interval tussen de prik en het vinkje al opgehoogd naar twee weken.