Theater De Kleine Komedie loopt leeg na afloop voorstellingen

Theater De Kleine Komedie stroomt leeg na afloop van de voorstellingen. Het Amsterdamse theater besloot de laatste voorstelling van de dag toch te laten doorgaan nadat ze een officiƫle waarschuwing had gekregen van de gemeente om deze te staken. Behalve de waarschuwing is er verder niet ingegrepen, al het publiek staat inmiddels buiten.

De shows maakten onderdeel uit van de actie Kapsalon Theater, waarbij artiesten tijdens een knipbeurt optreden. De laatste voorstelling werd gegeven door cabaretier Youp van ’t Hek. In de drie eerdere rondes traden onder anderen Brigitte Kaandorp, Freek de Jonge, Henry van Loon en Claudia de Breij op.

“Het zit erop in Kapsalon de Kleine Komedie. Het was geweldig, magisch en verrukkelijk! Zoveel blije mensen weer! Dank Amsterdam!!!!”, schrijft initiatiefnemer en cabaretier Diederik Ebbinge op Twitter. Hij bedacht de actie en benaderde De Kleine Komedie, die zich gelijk aansloot. Cabaretier Sanne Wallis de Vries vond de actie zo goed dat ze besloot tot een landelijke opzet. Andere theaters, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam, zetten wel hun voorstellingen voortijdig stop na waarschuwingen.