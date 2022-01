Januari breekt maandrecord positieve tests

Januari is pas net over de helft, maar heeft nu al een nieuw record gevestigd. Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een kalendermaand zoveel positieve tests gemeld. In de eerste negentien dagen van de maand zijn 548.697 besmettingen geregistreerd.

Het oude record was in november gevestigd. Toen waren er in dertig dagen tijd 510.751 positieve tests. Dat record leek dinsdag al te worden geslecht, maar het dagcijfer toen viel laag uit door een storing, waardoor de maandstand net onder het record bleef.

Op de derde plaats van de maanden staat december 2021 met ruim 490.000 bevestigde besmettingen, gevolgd door december 2020 (ruim 273.000) en oktober 2020 (bijna 230.000). Januari 2022 is de 24e maand van de coronacrisis, met momenteel de honderdste week van de epidemie.

De tussenstand van januari tot nu toe komt neer op gemiddeld 28.879 positieve tests per dag. Als die lijn wordt doorgetrokken in de laatste weken van de maand, zou het totaal voor januari kunnen uitkomen op bijna 900.000. Maar als het aantal positieve tests oploopt tot 80.000 per dag, waar het kabinet rekening mee houdt, komt de grens van een miljoen gevallen in januari in zicht.