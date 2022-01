Onderzoek: Amsterdam verliest terrein bij creatieve industrie

Amsterdam blijft de belangrijkste cluster voor de creatieve industrie, zoals de kunsten, cultureel erfgoed, media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Maar de banengroei bij de creatieve sector in Amsterdam verliest de afgelopen jaren wel steeds meer terrein aan de andere grote steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dat meldt het adviesbureau Media Perspectives op basis van eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek was Amsterdam in 2020 goed voor bijna 75.000 banen in de creatieve industrie. Maar sinds 2017 heeft de hoofdstad niet meer het hoogste percentage banengroei, mede vanwege de hoge kosten in Amsterdam. Die groei van 3,4 procent werd overtroffen door Rotterdam (5 procent), Utrecht (4,2 procent) en Den Haag (3,6 procent).

De onderzoekers stellen verder dat de creatieve industrie nog steeds een banenmotor blijft voor de Nederlandse economie. Het aantal banen in de creatieve sector groeide tussen 2010 tot 2020 jaarlijks met 2,4 procent. Dat is drie keer zoveel als de gemiddelde banengroei in Nederland in die periode. De sector telt ook een groot aantal zzp-ers. Dat was een aandeel van 49 procent in 2020 tegen 32 procent in 2010.

Media Perspectives schrijft verder dat de coronacrisis er hard inhakt in de sector. De creatieve industrie leverde in 2020 een kwart van de toegevoegde waarde in, oftewel 4,7 miljard euro. Ook gingen duizenden banen verloren. Het bureau stelt dat de effecten van de crisis het hele ecosysteem in de sector aantasten. Veel creatieve bedrijven leveren aan andere creatieve ondernemingen, waardoor omzetverlies van het ene bedrijf een negatief effect heeft op de ander.